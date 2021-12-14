Джакарта, 14 декабря, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Жертвами извержения вулкана Семеру, расположенного в провинции Восточная Ява в Индонезии, стали 48 человек, сообщает Detik.

M. Rietze Вулкан Семеру

В общей сложности 48 человек погибли, 18 человек получили тяжелые травмы и 12 человек получили легкие ранения. Свои дома покинули 9977 человек.

Ликвидации последствий извержения вулкана Семеру продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии продлило до 14 дней период реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с извержением вулкана Семеру.