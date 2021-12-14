Ростов-на-Дону, 14 декабря, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Ростовской области днём 14 декабря ожидается сильный порывистый ветер. Об этом сообщается на сайте донского управления МЧС России.

Ветер

Существенных осадков на Дону в течение дня не прогнозируется. Ветер восточного и юго-восточного направления будет дуть со скоростью 6−11 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15−18 метров в секунду.

В дневные часы столбики уличных термометров поднимутся до −1…+4 градусов, в южных районах — до +8 градусов.