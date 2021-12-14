Калуга, , 09:12 — REGNUM В Калужской области срок введения QR-кодов перенесён на 15 января 2022 года. О причинах такого решения сообщил 13 декабря губернатор Владислав Шапша.

Галерея QR-кодов Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Наша принципиальная позиция состояла в том, чтобы дать людям возможность и время, чтобы сделать прививку. В регионе были созданы все условия, чтобы калужане спокойно и удобно прошли вакцинацию, необходимо было разобраться, как быть людям, которые переболели COVID, но не получили этого подтверждения. И вот сегодня вице-премьер правительства России Татьяна Голикова сказала, что анализ на антитела с 2022 года станет основанием для получения сертификата переболевшего. В связи с этим мы приняли решение перенести срок введения QR-кодов в Калужской области на месяц», — отметил Владислав Шапша.

По словам калужского губернатора, в настоящее время прививку сделали более 543 тысяч жителей области. Шапша также подписал постановление, которым вновь вводится ограничение на работу ресторанов и развлекательных заведений в ночное время.

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