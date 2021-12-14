Сочи, Краснодарский край, , 09:04 — REGNUM Поражение «Спартака» от «Сочи» нельзя назвать справедливым. Об этом 13 декабря заявил главный тренер московского клуба Руй Витория на пресс-конференции.

Руй Витория (сс) Антон Зайцев. soccer.ru

«Результат несправедлив, кто говорит обратное — не прав. Мы пропустили с пенальти, не понятно, было ли оно справедливым. Но футболисты играли 90 минут достойно», — сказал Витория.

Он отметил, что команда много атаковала и провела «фантастический второй тайм». Тем не менее, соперник забил два гола в конце и закончил матч с преимуществом в три мяча.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» на выезде проиграл «Сочи» со счётом 0:3 в матче 18-го тура чемпионата России. Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.

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