14 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

После восстановления дипломатических отношений между Турцией и Арменией главное будет в том, чтобы конвертировать этот проект в политически и экономически рентабельное «производство». В противном случае ожидать нового ветра перемен в Закавказье придется еще долго.

Станислав Тарасов, , 10:12 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в парламенте, сообщил, что Анкара и Ереван назначат спецпредставителей для обсуждения нормализации отношений. По его словам, «все шаги по нормализации отношений будем делать только с Азербайджаном». Одновременно Чавушоглу заявил, что будет возобновлено и чартерное сообщение между Стамбулом и Ереваном. Напомним, между Арменией и Турцией отсутствуют дипломатические отношения, а граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с карабахской проблемой и острой реакцией Турции на процесс международного признания Геноцида армян 1915 года в Османской империи.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее Ереван и Анкара уже обменивались соответствующими сигналами. Сам ход событий, наметившийся в регионе после подписания мирного соглашения 9 ноября 2020 года, положившего конец второй карабахской войне и зафиксировавшего намерения конфликтующих сторон начать процесс разблокирования коммуникационных коридоров в регионе, предполагал неизбежный выход на нормализацию отношений между Арменией, Турцией и Азербайджаном. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе октябрьского визита в Азербайджан говорил о наличии «благоприятных условий для долгосрочного мира между Азербайджаном, Арменией и Турцией». С посредническими усилиями выступала и Грузия. Но еще совсем недавно, в начале ноября глава МИД Армении Арарат Мирзоян подчеркивал в одном из своих интервью, что «никаких переговоров с Турцией не ведется». Однако спустя короткое время пресс-секретарь МИД Ваан Унанян «поправился», сообщая, что армянская сторона в ходе обсуждений с российскими коллегами проинформировала о готовности к нормализации армяно-турецких отношений.

Заявление Владимира Путина о подписании договора о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией kremlin.ru

То есть официальный Ереван подавал этот процесс как согласованный с Москвой с целью снять с себя или отбить критику со стороны определенных политических кругов. Хотя ранее в программе правительства Никола Пашиняна говорилось о готовности «нормализации отношений с Турцией без предварительных условий». И еще. Полагаем, не случайно заявление Чавушоглу прозвучало после того, как в Москве прошло первое заседание на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств в формате «3+2» (Россия, Турция, Иран, Азербайджан и Армения), когда представители Армении и Турции оказались за одним столом переговоров. Помимо того, появились сообщения о том, что в Брюсселе глава Европейского совета Шарль Мишель проведет двусторонние встречи — сначала с премьер-министром Армении, а затем с президентом Азербайджана, после чего в тот же день вечером Никол Пашинян и Ильхам Алиев пообщаются при посредничестве Мишеля. Главный вопрос повестки дня переговоров определен так: «обеспечение атмосферы взаимного доверия между сторонами».

Какие ожидания могут быть связаны с началом обозначившегося процесса? Прежде всего, меняются геополитические контуры Закавказья, что связано с расширением внешнеполитических возможностей Армении, которые будут подкрепляться активизацией торгово-экономического сотрудничества между Арменией и Турцией как на двухсторонней основе, так и через совместное участие в масштабных региональных коммуникационных проектах с выходом и на Евросоюз. Особо отметим, что в период военного противостояния между Азербайджаном и Арменией из-за нагорно-карабахского конфликта Анкара, будучи на стороне Баку, все же ушла от прямого вовлечения в военное противоборство. Это важно иметь в виду, так как взгляды Азербайджана и Турции на так называемый «армянский вопрос» содержат важные отличия принципиального свойства. Между Анкарой и Ереваном стоит проблема» исторического примирения», которая сейчас выводится на второй план.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время обращения к азербайджанскому народу 10 ноября 2020г president.az

Для Еревана — это «смена вех», начавшаяся после поражения во второй карабахской войне. В этом плане определенное потепление армяно-турецких отношений отрывает весь комплекс отношений между Анкарой и Ереваном от проблем окончательного разрешения нагорно-карабахского конфликта. Для Турции выход на нормальный уровень в выстраивании отношений с Арменией означает дальнейшее укрепление позиций в Закавказье. Это часть большой кавказской игры, в которой у ведущих игроков есть собственные соображения. Что касается Москвы, то она фактически восстанавливает в регионе влияние исторического треугольника Россия — Турция — Иран. Теперь дело за тем, чтобы реанимацию отношений между Турцией и Арменией конвертировать в политически и экономически рентабельный проект. В противном случае ожидать нового ветра перемен придется еще долго.