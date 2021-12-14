Тбилиси, 14 декабря, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Председатель самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия считает, что вопрос о примирении между оппозицией и властями не стоит обсуждать, пока основатель ЕНД, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в заключении. Об этом он заявил телеканалу «Мтавари архи».

European People's Party Ника Мелия

«Пока Михаил Саакашвили в плену, говорить о гражданском единстве и примирении, мягко говоря, просто бессмысленно», — сказал Мелия.

Он призвал сторонников выйти 21 декабря на протестный митинг в Тбилиси. Лидер ЕНД заявил, что протестная деятельность должна нарастать.

Напомним, 21 декабря Саакашвили исполняется 54 года, и в этот день его сторонники планируют выйти на акцию, чтобы потребовать освобождения экс-президента. Саакашвили при этом призывает к смене власти в Грузии, приводя в пример перевороты в Армении и на Украине.