14 декабря 2021 | Время чтения 7 мин

Светлана Шаповалова, , 11:58 — REGNUM Скандальное распоряжение губернатора Забайкалья Александра Осипова любыми мерами повысить значительно упавшие темпы вакцинации («по спискам», «оцепляя кварталы») и последовавшее за этим закрытие комментариев в Instagram спровоцировали широкий общественный резонанс. По мнению некоторых пользователей, данный пример — красноречивое свидетельство того, что чиновники провалили кампанию по вакцинации по причине низкого доверия к властям. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные комментарии.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Похоже на зачистки СС в годы Великой Отечественной войны. Осталось загнать в концлагеря несогласных», — заметил Николай.

«Один из немногих адекватных губернаторов. На визги олигофренов-антиваксеров плевать», — отметил Пётр.

«Напоминает кино про немцев, в котором представитель СС выступает перед жителями оккупированных территорий: русский Иван, доктор Гинцбург следит за твоё здоровье! Если не придешь вакцинироваться, то будем оцеплять квартал и вешать!» — иронизирует Тунгус.

«Предлагаю оборудовать специальные грузовики, граждан туда сажать в кузов и подавать туда назальную вакцину. Назвать можно вакцинавагены, обратите внимание, херр губернатор, на мое предложение! Автобусы не надо — чтобы не было видно сквозь стекла скорченные лица», — развивает тему Л.

«А может, губернатора арестовать за такое самоуправство? Это что такое? Кто ему давал такие полномочия? Снять в одночасье — и пусть остается без власти. Куда смотрит правительство? Кто его назначал? Где права по Конституции?» — возмущается житель Алтайского края.

«А товарищ губернатор не боится, что после таких заявлений народ соберется и придет в гости уже к нему на Чайковского и «вакцинирует вилами да лопатами«? Безнаказанность чиновников мертвого выведет из себя, уже невозможно слушать и читать тот понос, что эти власть имущие изливают из своих грязных ртов. Хочется сделать физическое замечание, чтоб мозги на место встали. Если они там комплектацией вообще предусмотрены. «За базаром следить надо» — как говорится, это уже ни в какие ворота», — негодует N.

«Я думаю, что всё-таки про пользу или вред вакцинации должны говорить врачи-специалисты, а не чиновники. Провал добровольной вакцинации в России — это заслуга чиновников, которые везде занимались пропагандой вакцинации. Я сам вакцинировался, но не благодаря выступлениям чиновников, а только потому, что общался с друзьями врачами, которым верю», — отмечет Юрий Черепанов.

«Либерализация и демократия в РФ и Забайкалье просто зашкаливает. Доходит до абсурда — медики унижаются: «Простите, извините, можно вам прививочку сделать, можно вас уколоть», и т. д и т. п. Наконец-то в А. Осипове взыграло настоящее чувство руководителя, ответственного перед ВВП за край. 1000 раз правильно и своевременно совершил настоящий поступок жесткого руководителя, а не слюнтяя, приказав подворную вакцинацию забайкальского быдла, которое сознательно упирается всеми четырьмя конечностями.

Медик в защитном костюме 75.ru

Люди, нарушая закон, подпольно покупают сертификаты не хотят прививаться и формировать спасительный коллективный иммунитет. Правильно, Александр Михайлович. И нечего теперь на попятную идти. Что сказано — то сказано. Теперь надо жестко выполнять приказ губера», — считает АЗС.

«Ранее поддерживала Осипова. Но после таких его высказываний — все теперь с ним ясно. Я не хочу видеть на посту губернатора человека, который продвигает интересы не населения Забайкалья, а интересы ВОЗ, ОГМВ и прочих международных организаций», — замечает Алиса.

«Надо организовать возможность вакцинироваться на дому для тех, кому затруднительно прийти в поликлинику. Тогда количество привитых намного увеличится», — предлагает Ракита.

«Видать, темпы вакцинации заложены в критерии эффективности губеров. Старается, бедняга. Опять на всю страну опозорились», — считает Т.

«Всё, что касается региона, заложено в эффективность деятельности губернатора — и вакцинация в том числе. И правильно делает, что старается, если бы ему было наплевать, то грош ему цена и делать на этом посту нечего», — парирует Сергей Валерьевич.

Вакцинация от коронавируса 75.ru

«Да правильно все сказал, из-за тупоумных антиваксеров каждый день умирают люди. У половины знакомых родители умерли, которым жить и жить. Хотите без вакцины — сидите на изоляции. А губернатор лучше бы проконтролировал соблюдение проверки куар-кодов. Ни разу в Чите за все время нигде не спросили.

А потом удивляемся — почему это у нас темпы вакцинации снизились. Потому что те, кто в адеквате, уже все привились. А остальным смысла нет, так как нет абсолютно никакого контроля за проверкой куар-кодов нигде», — замечает Юлия А.

«Я, в общем-то, удивлён, что не сделана очевидная вещь, которая позволила бы и губернаторам, и главам предприятий перестать действовать методами уговоров или обязательных, по сути, принудительных, приказов. Гражданин считает, что прививка нанесёт ему вред, и не прививается, что с ним делать? Всё на поверхности — письменный отказ на госуслугах, и всё.

И всем непривитым и непереболевшим с подтверждённым высоким показателем антител — пройти эту бюрократическую процедуру за публично объявленную неделю. Чтобы, если вдруг резко потребуется скорая помощь с не спавшими сутками врачами и задёрганными докторами этому сознательно отказавшемуся (или хитровану, обошедшему бюрократическую галочку на госуслугах) гражданину, то по тройному и реально высокому тарифу.

И знаете, что произойдет? 95% вакцинации произойдёт в этой до невозможности жадной среде обитания. Пока штрафовать автоматически через камеры видеофиксации не стали — хаос и смерть на дорогах. А так, и на переходах вдруг стали вежливы водители. Жадность сильнее. Проверьте, сами будете в шоке», — рассуждает Виталий Баскаков.

«Не надо никого стимулировать, власть должна быть легитимной, верить люди должны властям, и народ сам пойдет вакцинироваться. А когда об людей ноги вытирают, пенсионный возраст поднимают, при том что верхушка, мягко говоря, с жиру пухнет и нажраться не может, о каком доверии, солидарности и патриотизме речь может идти», — замечает «Диванный критик».

Вакцинация в Забайкальском крае 75.ru

«Нормальный губернатор. О здоровье людском печётся. Если бы было наоборот — вы бы всё равно нашли, за что его «пинать». Раз так говорит — значит, ситуация такая сложилась в крае. Будь Вы на его месте, что бы сделали Вы?» — спрашивает Виктор Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 13 декабря 2021 года полностью вакцинированы от коронавируса 481 162 (всего +278 человек за сутки).

В связи с этим в входе оперативного совещания 13 декабря Александр Осипов распорядился любыми мерами повысить темпы вакцинации: «Хотите — придумайте там, кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, кто там, какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить, принудить и прочее».

Оперативное совещание в Забайкальском крае 75.ru

После того, как история получила широкий общественный резонанс, глава Забайкалья закрыл комментарии в Instagram, заявив об атаке ботов. Также он подчеркнул, что не просил принуждать к вакцинации, оцеплять кварталы.

«Я просил дать каждому желающему возможность поставить прививку даже дома. Мы приложили большие усилия, чтобы обеспечить вакцинацию населения, но, как мы ни убеждаем, ни просим людей, более-менее эффективны только ограничительные меры. Нужны решительные действия», — заявил Осипов.

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