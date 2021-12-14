Москва, , 09:03 — REGNUM При поступлении выпускников школ в высшие учебные заведения их портфолио может стать альтернативой Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом 13 декабря рассказал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев в беседе с «Российской газетой».

Анзор Музаев Obrnadzor.gov.ru

«Мы прорабатываем идею поступления в вуз по портфолио. Это альтернатива ЕГЭ, где все достижения — учебные и нет — суммированы в один «файл». Нам эта идея кажется перспективной», — сказал он.

Также глава Рособрнадзора указал, к 2030 году существенным образом увеличится и добавил, что школьники примерно с шестого класса будут «копить» свои достижения.

«Это будет совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за волонтерство, занятия спортом, творчеством. Словом, за достижения, которые потом дадут право поступать в высшие учебные заведения», — отметил он.

При этом Музаев уточнил, что в настоящее время портфолио, по сути, интересует только учеников 9−11 классов.

«Все соревнования, где участвуют младшие школьники, никак вузами не засчитываются. Это демотивирует. Почему не создать объективную систему учета значимых достижений уже с шестого класса? И сделать это альтернативой ЕГЭ», — добавил глава Рособрнадзора.

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