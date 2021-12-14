Челябинск, 14 декабря, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Челябинске из здания поликлиники медицинского университета эвакуировали 140 человек. Причиной стал пожар, сообщает областное управление МЧС.

74.mchs.gov.ru Пожар в поликлинике Челябинска

Возгорание произошло утром 14 декабря. Пожарные установили, что очаг был в кабинете УЗИ. Там горели оборудование и бывшие в употреблении вещи. Площадь пожара составила 15 кв. метров.

Пожар оперативно потушили. Обстоятельства его возникновения устанавливаются.