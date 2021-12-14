Тула, , 09:02 — REGNUM Военные медики, направленные для помощи гражданским врачам в семь медучреждений Тульской области, приняли на лечение более 250 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Татьяна Гиппиус. Военврач с мальчиком. 1930

пресс-служба ЗВО «Специалисты из состава военно-медицинских подразделений и организаций Западного, Южного и Восточного военных округов, Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск приняли на лечение от COVID-19 свыше 250 пациентов в декабре».

Всего в Тульской области работает более 100 медицинских специалистов Минобороны России, которые задействованы в семи медучреждениях региона — в Щёкинской городской больнице, Новомосковской городской клинической больнице, Алексинской районной больнице, Киреевской центральной районной больнице, Донской городской больнице, Тульской городской больнице №10, а также в Центре по профилактике СПИД и ИЗ.

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Как сообщало ИА REGNUM, развёрнутый в Сухуме мобильный госпиталь Минобороны России 15 декабря завершит работу по лечению пациентов с COVID-19.

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