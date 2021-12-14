Рыбинск, Ярославская область, , 08:59 — REGNUM Защитники культурного наследия из Рыбинска и Ярославля обратились к врио губернатора Ярославской области Михаилу Евраеву с просьбой остановить снос мукомольного комплекса Кустовых — Мыркиных, конца XIX — начала XX века. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Снос мельницы в Рыбинске

Открытое обращение авторы прислали в редакции СМИ. Как ранее сообщало ИА REGNUM, снос комплекса зданий собственником начался 9 декабря. При этом постройки не являются памятниками. Однако их снос, как исторических зданий, должен быть согласован с региональным департаментом охраны объектов культурного наследия.

«Мы, представители общественности г. Рыбинска и Ярославской области, просим Вас срочно вмешаться в ситуацию с сохранением культурного наследия, предотвратить угрозу сноса замечательного образца промышленной архитектуры г. Рыбинска, обладающего как архитектурной, так и исторической ценностью. С точки зрения науки и техники этот объект являет собой пример постройки эпохи промышленной революции кон. 19 — нач.20 века и научно-технического прогресса своего времени. Комплекс зданий паровой мельницы находится в зоне активного туризма — стрелка рек Волги и Черёмухи, так называемый «Казанский конец». Рядом расположены Казанская церковь, крупчатая мельница Калашникова, выполненная тоже в кирпичном стиле, на противоположном берегу за Черёмухой возвышается водонапорная башня русского инженера Нильсена, также выполненная в кирпичном стиле. Эти объекты создают особую историческую среду, которая вошла в зону охраны Рыбинска», — говорится в обращении.

Общественники отмечают, что заявка на признание комплекса объектом культурного наследия была направлена в департамент 28 октября.

«Однако собственник Александр Евгеньевич Морозов, узнав об этом, начал несанкционированный снос зданий. В четверг 9 декабря 2021 года начался снос исторических пристроек к зданию мельницы. Вмешались активисты ВООПиК, пресса и телевидение. Собственник пообещал прекратить снос. Однако в пятницу начались новые работы. Исчезла еще одна кирпичная пристройка и часть здания мельницы. Вновь вмешалась администрация Рыбинска, и собственник отозвал экскаватор. Во вторник 14 декабря на место должна была прибыть комиссия из ДООКН ЯО. Как признался активистам руководитель работ Андрей Бегнев, снос производится, чтобы не дать экспертам ДООКН ЯО успеть провести экспертизу и признать объект значимым для сохранения», — говорится в обращении.

Общественники предупреждают власти, что в случае сноса труба бывшей мельницы может рухнуть на соседние здания. Рядом находится жилая зона и двор многоквартирных домов.

«На настоящий момент, 13.12.2021, основное 3-этажное кирпичное здание комплекса с выразительным архитектурным декором в кирпичном стиле с включением элементов барокко, еще сохранилось. От Вас, Михаил Яковлевич, зависит сегодня судьба этого объекта, сохранение истории г. Рыбинска», — говорится в обращении.

Под обращением подписались градозащитница, архитектор Ольга Мазанова, художник Анатолий Чуль, председатель КТОС Казанского района г Рыбинска Инга Сидорова, почетный гражданин Рыбинска архитектор Николай Лосев, журналисты Владимир Гаврилов, Марина Морозова и другие.

Читайте ранее в этом сюжете: В Рыбинске продолжили снос старинной мельницы