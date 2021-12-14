Новосибирск, , 09:09 — REGNUM Выкатка первого лётного образца беспилотника С-70 «Охотник» с плоским реактивным соплом состоялась в Новосибирске. Об этом сообщает 14 декабря «Звезда».

БПЛА «Охотник» Topwar.ru

Выкатку лётного образца «Охотника» проконтролировал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко. Он проверил, как выполняется государственный оборонный заказ на авиационном заводе имени Валерия Чкалова.

По словам Криворучко, выкатка летательного аппарата означает завершённую в целом сборку изделия, оснащение его всем необходимым оборудованием. За этим этапом следуют комплексные наземные отработки для подготовки к первому вылету.

Этот экземпляр «Охотника» — первый оснащённый плоским реактивным соплом. У такого комплекса снижена радиолокационная заметность.

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Криворучко подчеркнул, что выпускать подобные аппараты под силу только государствам с развитой авиационной промышленностью, полным циклом разработки.

«Беспилотные летательные аппараты такого класса невозможно «собрать» из комплектующих изделий доступных на рынке как, скажем, ряд зарубежных аналогов», — подчеркнул замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, ударный беспилотник «Охотник» разработали в ОКБ Сухого. Длина аппарата — 14 м, размах крыла — 19 м, взлётная масса — более 20 тонн. БПЛА выполнен по схеме «летающее крыло» с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.

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