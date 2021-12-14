Орск, Оренбургская область, , 08:56 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области с алкогольным отравлением был госпитализирован 13-летний подросток. По данному поводу организована проверка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора региона Анна Филиппова.

Нет алкоголю!

Известно, что ребенок гостил у бабушки. Вечером 11 декабря школьник тайком употребил спиртной напиток. В ночь на 12 декабря мальчика госпитализировали и поместили в реанимационное отделение. Сейчас подросток находится дома, угрозы здоровью нет.

Анна Филиппова подчеркнула, что проверка идет по всем направлениям «Надзорному ведомству предстоит установить все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие этому, проанализировать образ жизни и поведение родителей пострадавшего, качество и полноту выполнения ими родительских обязанностей. Также надзорное ведомство даст оценку эффективности превентивной работы со стороны органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, отдела образования района и образовательного учреждения, в котором обучается школьник», — сказала она.

Читайте ранее в этом сюжете: С алкогольным отравлением госпитализировали 12-летнего оренбуржца