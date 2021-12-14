Анкара, 14 декабря, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Ереван и Анкара в скором времени назначат спецпредставителей для разработки шагов по нормализации двухсторонних отношений. Об этом, как передаёт 13 декабря телеканал TRT Haber, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в Великом национальном собрании (парламенте) Турции.

(сс) Ministerie van Buitenlandse Zaken Мевлют Чавушоглу

«Мы также откроем чартерные рейсы со столицей Армении, городом Ереван», — сказал министр.

Он подчеркнул, что все шаги по вопросам отношений с Арменией Турция будет предпринимать вместе с Азербайджаном.

Напомним, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. С 1993 года Анкара закрыла со своей стороны турецко-армянскую границу в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Одним из условий нормализации отношений Анкара выдвигает отказ Еревана от политики признания геноцида армян в Турции.