Уфа, , 08:54 — REGNUM Перспективы развития футбольного клуба «Уфа», а также вопрос его финансовой поддержки рассмотрел глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Хабиров отметил интересную игру ФК «Уфа» в последних матчах Российской Премьер-лиги сезона 2021/2022, при этом он подчеркнул, что команде нужно стремиться к верхним строчкам турнирной таблицы.

«Я с интересом смотрю матчи с участием нашего клуба. Хочу отметить, что многие молодые спортсмены демонстрируют творческий подход к игре, постепенно набираются опыта и серьёзно прогрессируют в борьбе с соперником на поле. Конечно, это привлекает интерес других клубов, но мы заинтересованы в формировании сильного состава нашей команды. Все финансовые вопросы, которые возникали ранее, мы уже разрешили», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Хабиров предложил кандидатуру министра спорта Башкирии Руслана Хабибова в качестве председателя попечительского совета клуба.

«Это решение позволит нам уделять больше внимания развитию футбола в республике. В начале следующего года обсудить текущую ситуацию, а также особое внимание уделить развитию детского футбола», — сообщил глава республики.

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов поблагодарил руководство Башкирии за поддержку клуба, отметив, что благодаря ей финансовое положение клуба остаётся стабильным.

«Развитие детского футбола, безусловно, — одна из приоритетных задач, на решении которой клуб также сосредоточит свою работу», — приводит пресс-служба его слова.