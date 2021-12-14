Ташкент, , 08:51 — REGNUM За одиннадцать месяцев 2021 года товарооборот между Узбекистаном и США вырос на 48,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом говорилось в ходе переговоров заместителя премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с делегацией США во главе с помощником государственного секретаря по Южной и Центральной Азии Дональдом Лу.

«Кроме того, за последние несколько лет количество предприятий с американским капиталом в Узбекистане увеличилось в два раза», отмечалось на переговорах.

Во время встречи, стороны выразили заинтересованность в привлечении американских инвесторов и крупных компаний для реализации совместных проектов в Узбекистане.

Среди таких проектов указано на инвестиции в горнодобывающую промышленность, химическую отрасль, сельское хозяйство, текстильную промышленность и другое.

Также рассмотрена возможность наращивания взаимодействия между Финансовой корпорацией международного развития США (DFC) и Фондом прямых инвестиций Узбекистана по вопросу выработки механизмов совместной реализации инвестиционных проектов в Узбекистане.