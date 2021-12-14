Челябинск, 14 декабря, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Жительница Варненского района Челябинской области осуждена за ножевые ранения собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба облпарокуратуры.

Sledcom.ru Суд

По данным следствия, в июле она и её экс-супруг встретили в Челябинске ранее незнакомого им потерпевшего и пригласили в гости для распития спиртных напитков. Когда бывший супруг женщины покинул кухню, между оставшимися произошёл конфликт. В результате дама нанесла пострадавшему несколько ножевых ранений.

Суд учёл признание женщиной вины и наличие у неё маленьких детей. Ей назначено четыре года условно с таким же испытательным сроком. Также она должна возместить 44 330 рублей, потраченные на лечение пострадавшего.