Москва, 14 декабря 2021, 08:50 — REGNUM В Москве на ВДНХ откроется бесплатная школа сноубординга. Она будет работать с 16 по 30 декабря, сообщается на портале мэра столицы.
На территории выставки возведут специальный искусственный склон. Высота снежного склона составит 9 метров, протяженность трассы — 70 метров.
Ежедневные занятия будут проводить профессиональные инструкторы. Уроки катания на доске смогут взять и взрослые, и дети от 12 лет. Всё необходимое снаряжение бесплатно выдадут на месте.
ИА REGNUM ранее сообщало, в конце ноября на ВДНХ состоялось открытие самого большого катка Москвы.
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