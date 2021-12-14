Москва, 14 декабря, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Москве на ВДНХ откроется бесплатная школа сноубординга. Она будет работать с 16 по 30 декабря, сообщается на портале мэра столицы.

Сноуборд

На территории выставки возведут специальный искусственный склон. Высота снежного склона составит 9 метров, протяженность трассы — 70 метров.

Ежедневные занятия будут проводить профессиональные инструкторы. Уроки катания на доске смогут взять и взрослые, и дети от 12 лет. Всё необходимое снаряжение бесплатно выдадут на месте.

ИА REGNUM ранее сообщало, в конце ноября на ВДНХ состоялось открытие самого большого катка Москвы.

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