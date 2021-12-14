Петропавловск-Камчатский, , 08:47 — REGNUM На Камчатке планируют построить более 100 тыс. квадратных метров нового жилья в «дальневосточном квартале». С проектом комплексной застройки в ходе рабочей поездки в регион ознакомился полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

Петропавловск-Камчатский Алексей Иванов © ИА REGNUM

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«Дальневосточный квартал» планируют разместить в микрорайоне Северный Петропавловска-Камчатского в районе улиц Северо-Восточное шоссе — проспект Содружества — Ломоносова. Уже сформированы несколько земельных участков площадью 16 га. В настоящее время ведётся разработка градостроительной концепции жилого микрорайона.

Эти земельные участки в 2022 году могут получить статус территории опережающего социально-экономического развития, тогда резидент-застройщик сможет воспользоваться налоговыми льготами, что должно удешевить конечную стоимость жилого квадратного метра.

«Инфраструктура будет подведена за счёт бюджетных средств. Резидент ТОР получает налоговые льготы. Поэтому надо сделать так, чтобы это отразилось на стоимости жилья», — сказал Юрий Трутнев.

Планируется построить сразу семь жилых кварталов, школу, детские сады и коммерческую недвижимость.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев призвал ужесточить требования к добыче золота на Камчатке. Он уверен, что в крае можно вообще отказаться от золотодобычи в пользу туризма, об этом Трутнев заявил на совещании по вопросам социально-экономического развития Камчатки.