Ставрополь, , 08:45 — REGNUM В Ставропольском крае будут проведены традиционные благотворительные новогодние елки. Разрешение на их проведение было дано в ходе заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 13 декабря губернатор региона Владимир Владимиров.

Новогодний утренник Novorosinform.org

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По его словам, детские утренники будут проходить с соблюдением мер безопасности, введенных в связи с коронавирусом, в частности родители детей будут допущены лишь по предъявлении QR-кодов о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов.

«Поэтому поддержал инициативу о проведении краевой детской благотворительной елки в очном формате. Ее планируем организовать для 3,4 тысячи детей в Ставрополе, Нефтекумске и Пятигорске с 20 по 27 декабря. Безусловно, с соблюдением всех актуальных мер предосторожности: использованием для взрослых участников QR-кодов и ПЦР-тестов», — написал глава субъекта РОФ на своей странице в соцсети Instagram.

Он дал поручение тщательно проработать подготовку этих мероприятий с учетом складывающейся обстановки по коронавирусу.

Напомним, ранее на Ставрополье было принято решение о переносе начала зимних каникул на неделю раньше. Для школьников края каникулы начнутся уже 26 декабря.⠀