Ростов-на-Дону, , 08:45 — REGNUM Исполняющий обязанности главы администрации Октябрьского района Ростова-на-Дону Бебури Месхи может избавиться от приставки «и.о.». Кандидатуру 25-летнего чиновника на руководящую должность рассмотрят депутаты муниципального парламента.

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Напомним, что в мае 2021 года руководящий пост покинул Юрий Золотарёв. Он был освобождён от занимаемой должности по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Как сообщало ИА REGNUM, до того, как Месхи временно возглавил администрацию Октябрьского района, он курировал социальные вопросы на посту заместителя главы районной администрации. Ряд интернет-изданий считает, что Бебури Месхи является сыном ректора Донского государственного технического университета Бесариона Месхи.

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