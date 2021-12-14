Варшава, 14 декабря, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Ещё одна группа британских солдат прибыла в Польшу 13 декабря. Они будут помогать польским военным в ремонте и строительстве ограждений на границе с Белоруссией. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак, передает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Ранее президент Польши Анджей Дуда издал постановление о согласии на пребывание в Польше 155 британских военнослужащих. Согласно постановлению, которое действует до конца апреля 2022 года, инженерную и разведывательную поддержку могут оказывать также до 150 военнослужащих из Эстонии.

Первые британские солдаты начали оказывать поддержку польской армии на границе с Белоруссией ещё в ноябре текущего года. Они выступают в содействии с польскими пограничниками и военнослужащими.