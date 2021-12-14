Берлин, , 08:43 — REGNUM Высказывания нового министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о последствиях для России в случае «вторжения» на Украину прокомментировали 14 декабря читатели немецкой газеты Die Welt.

Анналена Бэрбок Heinrich-Böll-Stiftung

В материале издания отмечается, что Бербок «пригрозила» российской стороне «тяжелыми дипломатическими и экономическими последствиями» в случае «агрессии» в отношении Украины.

«Бербок угрожает, и (президент России Владимир) Путин трепещет. Теперь Россия должна опасаться того, что после ее завоевания бундесвером она будет охвачена зеленой климатической политикой», — пошутил один из пользователей.

«Что за детское позерство. Неловко», — отметил другой.

«Как в дешевом фильме. Однако этот неопытный, вспыльчивый человек является главой нашего МИД и представляет нашу страну», — посетовал еще один пользователь.

Также часть пользователей написала, что Путин, должно быть, «чуть не умер от припадка смеха после угроз Бербок», а некоторые вспомнили, что президент РФ хорошо говорит по-немецки, и когда он прочитает высказывания нового главы МИД ФРГ, «отключит газ, и половина Европы зимой замерзнет».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг заявил, что проекту «Северный поток — 2» не нужно при каждом удобном случае ставить палки в колёса, этот газопровод нужен европейским странам.