Киев, 14 декабря, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Украина заняла последнее место в Европе по валовому внутреннему продукту (ВВП) на душу населения впервые в её современной истории, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде.

Tymoshenko.ua Юлия Тимошенко

По словам Тимошенко, руководившей кабинетом министров Украины в 2005 и 2007−2010 годах, страна по этому показателю опустилась ниже Молдавии. На Украине искусственно создан энергетический кризис, вызвавший колоссальную, непосильную для людей инфляцию.

«Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения», — сказала лидер «Батькивщины».

На фоне огромной инфляции нет индексации зарплат, пенсий, социальных выплат, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тимошенко резко раскритиковала энергетическую политику нынешнего руководства Украины.

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