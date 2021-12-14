Пермь, , 08:40 — REGNUM В Пермском крае 13 декабря открыли обсервационное отделение для пациентов с новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает краевой минздрав.

Обсерватор «Ленэкспо» Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

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Новое отделение работает на базе горбольницы № 4. Обсерватор рассчитан на 40 коек.

«Обращаем особое внимание на то, что в обсерватор будут направлять только пациентов при выявлении у них на это показаний», — подчеркнули в министерстве.

Также в ведомстве напомнили о необходимости соблюдать режим изоляции в течение 14 дней с момента приезда туристами и иностранцами, прибывшими из Республики Ботсвана, Зимбабве, Королевства Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Королевства Эсватини, Южно-Африканской Республики и Гонконга. Требование прописано в постановлении Главного государственного санитарного врача РФ.