Тбилиси, 14 декабря, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Тбилиси считает неприемлемым размещение флага Грузии на встрече формата «3+3». Об этом говорится в заявлении грузинского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

В министерстве отреагировали на то, что 10 декабря в Москве на встрече глав внешнеполитических ведомств России, Азербайджана, Армении, Турции и Ирана вместе с флагами этих стран установили грузинский, хотя от Грузии никто не прибыл.

«Грузинская сторона неоднократно заявляла о своей чёткой позиции по региональному формату «3+3», что мы не будем обсуждать участие Грузии в этом формате», — говорится в сообщении.

В грузинском МИД отметили, что соответствующим образом ответили на это по дипломатическим каналам.

Напомним, инициативу создать формат «3+3» выдвинули Анкара и Баку. Формат предполагает участие России, Турции, Ирана, Азербайджана, Армении и Грузии в вопросах по урегулированию ситуации в Закавказье. В Тбилиси неоднократно заявили, что не будут участвовать в этой инициативе.