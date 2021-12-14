Даллас, США, , 08:39 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» выставил российского голкипера Антона Худобина на драфт отказов. Об этом 13 декабря сообщил журналист Эллиотт Фридман в Twitter.

Антон Худобин Sarah Connors

Согласно регламенту, любой клуб НХЛ в течение 24 часов может забрать игрока. Если этого не произойдёт, то он может отправиться в фарм-клуб, даже если у него односторонний контракт.

Напомним, 35-летний Худобин играет за «Даллас» с июня 2018 года. Всего он сыграл 136 матчей за команду. В сезоне 2019/20 он дошёл с «Далласом» до финала Кубка Стэнли, в плей-офф провёл 25 матчей, в которых одержал 14 побед и отразил 91,7% бросков.

Читайте ранее в этом сюжете: ХК «Даллас» может обменять своего голкипера Худобина