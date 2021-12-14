Пенза, , 08:38 — REGNUM В Пензенской области вторые сутки подряд от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией умирают по 14 пациентов. По состоянию на 14 декабря количество летальных исходов от COVID-19 достигло 4446 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Выписали по выздоровлении за прошедшие 24 часа 565 человек, днём ранее побороли болезнь 528 пациентов, всего с начала пандемии выздоровел 72 661 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, торжественное открытие главных новогодних ёлок отменили в Южно-Сахалинске, Охе и Корсакове. Остальные праздничные мероприятия, запланированные к Новому году, состоятся. Так, с 21 декабря начнутся встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой в центре досуга «Теремок».

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