Версаль, Франция, 14 декабря, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Апелляционный суд во Франции оправдал конголезского певца Коффи Оломиде по обвинению в сексуальном насилии четырех танцовщиц, выступавших в его труппе. Тем не менее, звезда африканской эстрады был признан виновным в удержании женщин против их воли. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Как утверждается, Оломиде держал женщин в плену в период с 2002 по 2006 год в своем особняке, находившемся в Париже. Музыкант получил тюремный условный срок в размере 18 месяцев. Помимо этого он будет обязан выплатить пострадавшим компенсацию в размере 72 000 евро.

Прокурор требовал минимального срока наказания в в размере восьми лет. Однако суд снял обвинения с Оломиде в сексуальном насилии, поскольку показания истцов «менялись и иногда противоречили друг другу».

Коффи Оломиде (настоящее имя — Антуан Агбепа Мумба) является одним из самых популярных музыкантов на Африканском континенте. 65-летний исполнитель является звездой румбы и музыкального жанра сукусс. Одним из самых известных хитов является песня Loi, выпущенная в 1997 году.

Певец далеко не в первый раз сталкивается с судебными обвинениями. В 2018 году он напал на фотографа в Замбии. В 2016 году его арестовали и депортировали из Кении из-за насильственных действий в отношении танцовщицы. В 2012 году он был осужден властями ДРК за драку со своим продюсером.