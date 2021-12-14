Нью-Дели, 14 декабря, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Успешные испытания ракетно-торпедной системы нового поколения (SMART) провела на индийском острове Уилер (штат Одиш) организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии. Об этом 13 декабря сообщило на своем сайте министерство обороны страны.

Schriever.af.mil Ракета

В результате маневров, ракета, которую отслеживали радары дальнего действия, доставила в заданную точку торпеду способную поражать подводные цели. Индийский министр обороны Раджнатх Сингх поздравил DRDO с успешным проведением испытаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря Индия успешно испытала свою сверхзвуковую крылатую ракету BrahMos, которая была запущена с истребителя Су-30МКИ.