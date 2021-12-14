Ростов-на-Дону, , 08:37 — REGNUM Завершается набор медицинских работников в Донской инфекционный центр — первую в Ростовской области инфекционную больницу. В штат зачислено 100 специалистов, ещё 300 человек из кадрового резерва будут оформлены в ближайшие дни. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

В больнице Mil.ru

«Стартовый комплект медиков полностью есть, в течение двух недель завершится комплектация младшего персонала», — уточнил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

По его словам, перевод больницы в рабочий режим начнётся 20 декабря.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону с задержкой в год была введена в эксплуатацию первая в регионе инфекционная больница. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко 10 декабря. Строили лечебное учреждения с мая 2020 года, регулярно перенося срок окончания строительства и открытия больницы. С открытием стационара на 200 коек завершается только первый этап строительства больницы. Затем подрядчик приступит к созданию паталогоанатомического отделения. Третий этап предполагает возведение детской инфекционной больницы на 100 мест.

Читайте ранее в этом сюжете: Введена в эксплуатацию первая в Ростовской области инфекционная больница