Джакарта, , 08:36 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Индонезии предупредило граждан об угрозе возникновения цунами. Об этом посольство сообщило через официальный телеграм-канал.

Российское посольство. Джакарта Chris Woodrich

В посольстве заявили, что недалеко от округа Восточный Флорес 14 декабря произошло землетрясение магнитудой 7,4. По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, есть угроза возникновения цунами.

«Следуйте указаниям экстренных служб и местных властей», — призвало посольство российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 7,7 зафиксировали у берегов Индонезии.

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