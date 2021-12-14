Джакарта, 14 декабря, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Индонезии предупредило граждан об угрозе возникновения цунами. Об этом посольство сообщило через официальный телеграм-канал.

Chris Woodrich Российское посольство. Джакарта

В посольстве заявили, что недалеко от округа Восточный Флорес 14 декабря произошло землетрясение магнитудой 7,4. По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, есть угроза возникновения цунами.

«Следуйте указаниям экстренных служб и местных властей», — призвало посольство российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 7,7 зафиксировали у берегов Индонезии.