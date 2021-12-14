Уфа, 14 декабря, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате столкновения и возгорания грузовиков на трассе в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

Сообщается, что рано утром 14 декабря в Иглинском районе на 1497 км автотрассы Самара-Уфа-Челябинск произошло ДТП с погибшими.

По предварительным сведениям, произошло столкновение встречных грузовых автомобилей Mercedes-Benz и Volvo. После столкновения автомобили загорелись.

«В результате аварии один из водителей скончался на месте происшествия. Также погиб пассажир с другого грузовика. Второй водитель госпитализирован», — сообщает пресс-служба.

Установлено, что грузовик Mercedes-Benz перевозил порядка 14 тонн мандаринов. Вторая автомашина была пустая.

«На данный момент автодорога полностью перекрыта. Организован объезд через с. Иглино», — говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и других служб.