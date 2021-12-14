Москва, 14 декабря, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично высказалась о заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который ранее подвел итоги года на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Ранее Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в Евросоюз «главным успехом европейской дипломатии» в 2021 году.

«Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии. Мои соболезнования», — написала Захарова в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переговоров между Минском и ЕС по миграционному кризису нет, нет таких контактов и с Германией.

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