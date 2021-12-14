Москва, 14 декабря, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Мощный снегопад прошёл в Москве, такой объём осадков не выпадал в столице с 1989 года. Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец написал 14 декабря в Instagram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад

Синоптик отметил, что в столице выпало 20% месячной нормы осадков. Так, 9 мм осадков зафиксировано на базовой московской метеостанции ВДНХ, 11 мм — на Балчуге, 10 мм — в Тушино.

«Нужно отметить, что таких мощных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ в этот день не было с 1989 года, когда метеорологи тоже зафиксировали 9,9 мм», — добавил Тишковец.

Сильные снегопады наблюдаются этой зимой в Москве из-за влияния активного волнового атмосферного фронта. Прежний рекордный объём осадков зафиксировали 7 декабря, тогда прошёл самый сильный снегопад за 72 года.

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