Атомные подлодки обойдутся Австралии в $122 млрд... или ещё дороже?
Канберра, 14 декабря, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Затраты на строительство флота атомных подводных лодок могут стоить Австралии 171 млрд австралийских долларов ($122,2 млрд), а результата следует ожидать не ранее, чем через 20 лет. Это следует из данных Австралийского института стратегической политики (ASPI), опубликованных 14 декабря.
Присоединение к трёхстороннему партнёрству AUKUS не только привело к разрыву крупнейшего контракта с Францией и, как следствие, резкому ухудшению отношений с Парижем. Австралии также пришлось взять обязательства построить не менее восьми атомных подводных лодок по приобретённой у США или Великобритании технологии. С выбором этой технологии австралийским властям необходимо будет определиться в течение полутора лет.
По мнению экспертов ASPI, даже если все затраты на строительство и последующее обслуживание атомного подводного флота считать по «абсолютному минимуму», они выливаются во внушительную цифру порядка 116 млрд австралийских долларов ($82,9 млрд). При этом реального стратегического преимущества от наличия АПЛ Австралии стоит ждать не ранее 2050 года.
Как сообщало ИА REGNUM, командующий ВМС Австралии вице-адмирал Майкл Нунан заявил, что военно-морские силы страны переживают максимальный рост, какого не наблюдалось со времен Второй мировой войны.
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