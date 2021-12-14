Канберра, 14 декабря, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Затраты на строительство флота атомных подводных лодок могут стоить Австралии 171 млрд австралийских долларов ($122,2 млрд), а результата следует ожидать не ранее, чем через 20 лет. Это следует из данных Австралийского института стратегической политики (ASPI), опубликованных 14 декабря.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Подводная лодка

Присоединение к трёхстороннему партнёрству AUKUS не только привело к разрыву крупнейшего контракта с Францией и, как следствие, резкому ухудшению отношений с Парижем. Австралии также пришлось взять обязательства построить не менее восьми атомных подводных лодок по приобретённой у США или Великобритании технологии. С выбором этой технологии австралийским властям необходимо будет определиться в течение полутора лет.

ASPI «Новое предприятие будет масштабным и, вероятно, самым крупным и сложным из всех, какие когда-либо основывала Австралия. Проблемы, затраты и риски будут огромными, и пройдут по меньшей мере два десятилетия, прежде чем Австралия на самом деле укрепит свой военный потенциал атомными подлодками».

По мнению экспертов ASPI, даже если все затраты на строительство и последующее обслуживание атомного подводного флота считать по «абсолютному минимуму», они выливаются во внушительную цифру порядка 116 млрд австралийских долларов ($82,9 млрд). При этом реального стратегического преимущества от наличия АПЛ Австралии стоит ждать не ранее 2050 года.

ASPI «Однако, весьма вероятно, что это будет стоить значительно дороже, если более чётко понять факторы затрат… и составит 171 млрд австралийских долларов ($122,2 млрд)».

Как сообщало ИА REGNUM, командующий ВМС Австралии вице-адмирал Майкл Нунан заявил, что военно-морские силы страны переживают максимальный рост, какого не наблюдалось со времен Второй мировой войны.

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