Ростов-на-Дону, , 08:34 — REGNUM В Ростове-на-Дону водители такси сервиса «Яндекс.Go» намерены устроить забастовку. Акция протеста назначена на 17 декабря.

Яндекс Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

Водители планировали провести акцию протеста на парковке «Ростов Арены», но в проведении мероприятия им было отказано. Теперь до 400 человек планируют в час пик — с 17:00 до 20:00 — не выходить на линию, пишет портал donnews.ru. Водители требуют не увеличивать плату за пользование программой для получения заказов, увеличить стоимость минимального заказа.

В Ростове-на-Дону, по некоторым данным, насчитывается порядка пяти тысяч водителей, работающих в такси «Яндекс».

ИА REGNUM сообщало, что в Волгограде около 100 водителей устроили митинг против экономической политики агрегатора такси — речь идёт о «Яндекс.Такси». Теперь в суд переданы материалы об «организации публичного мероприятия» на парковке у торгово-развлекательного центра без предварительного согласования.

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