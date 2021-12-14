Уагадугу, , 09:02 — REGNUM Деятельность боевиков и нерегулярные осадки в Сахеле стали причиной голода около 5,5 миллионов человек в Буркина-Фасо, Мали и Нигере. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

По оценкам Организации Объединенных Наций (ООН), число голодающих увеличится до 8,2 миллионов человек к августу 2022 года. В это время начинается сбор урожая, и проблема нехватки продовольствия встает особенно остро.

Более чем два миллиона человек в этом регионе были вынуждены покинуть свои дома вследствие нападений исламистских группировок на местные сельские общины. Люди, проживавшие здесь, потеряли свой скот, все хозяйство и урожай. Набеги боевиков также приводят к закрытию рынков, лишают возможности перевозить продукты питания, что приводит к увеличению цен.

Приток беженцев увеличивает население маленьких городов, которые становятся серьезным бременем для местных социальных служб. В качестве примера приводится ситуация в школах, где детям приходится делиться едой, получая ее лишь единожды в день, и сидеть по три-четыре человека за одной партой.