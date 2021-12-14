Москва, 14 декабря, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Центральный банк России и Пенсионный фонд РФ (ПФР) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере финансового просвещения граждан, сообщается на сайте регулятора.

Пенсионер и деньги

План совместных действий ЦБ и ПФР будет разработан с учетом анализа поступающих обращений и жалоб граждан. В первую очередь планируется объединить усилия по защите от мошенников пенсионеров и развитию у них навыков использования цифровых технологий.

Людей пожилого возраста научат, как защищать свои права и принимать взвешенные финансовые решения, расскажут, как предотвратить списание социальных выплат и вернуть необоснованно списанные деньги и т. д.

ИА REGNUM ранее сообщало, ЦБ РФ дал банкам методические рекомендации по защите людей с инвалидностью и пожилых людей — клиентов банков от мошенников.

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