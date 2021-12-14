Додома, 14 декабря, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Танзания и Кения договорились об обмене лошадиными антилопами и самками черного носорога в целях увеличения популяции этих двух видов. Об этом пишет танзанийская газета Nipashe.

Президент Танзании Самия Сулуху Хассан заявила, что Танзания направит в Кению 20 лошадиных антилоп по просьбе президента Кении Ухуру Кениаты. В Танзании в настоящее время насчитывается около 4000 представителей этого вида, в то время как в Кении их осталось всего 12.

В свою очередь Кениата обещал отправить в танзанийский национальный парк Серенгети и в заповедную зону Нгоронгоро самок черного носорога. В Танзании осталось все двое представителей этого вида носорогов. Он не упомянул количество животных, которое будет направлено от Кении.