Москва, 14 декабря, 2021, 08:30 — ИА Регнум. За прошедший год цены на аренду жилья в крупных городах России выросли почти на треть (31%). Об этом 14 декабря рассказал руководитель проектов развития вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин, его слова приводят «Известия».

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По словам эксперта, с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года цена аренды жилья в крупных российских городах возросла на 31% и средние ставки по стране составили порядка 23 тыс. рублей в месяц. При этом Хахулин добавил, что спрос на аренду жилья вырос с января на 24%.

Также указывается, что, согласно данным «Циан.Аналитики», в целом по городам-миллионникам средняя долгосрочная аренда однокомнатных квартир увеличилась за этот период на 21%, составив на начало декабря 20,4 тыс. рублей, двухкомнатных — на 23%, до 30,3 тыс., и трехкомнатных — на 20%, до 45,8 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря стало известно, что в Амурской области средняя цена на квадратный метр жилой недвижимости составляет 110 тыс. рублей.