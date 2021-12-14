Казань, , 08:28 — REGNUM В Татарии подтвердили ещё семь летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, в республике от COVID-19 умерли по состоянию на 14 декабря 1348 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Причины смерти ещё двоих мужчин и пяти женщины 1934−1960 годов рождения установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии провели 4 390 339 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

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