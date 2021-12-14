Якутск, , 08:35 — REGNUM В Якутии партия КПРФ собрала 10 тыс. подписей жителей региона, выступающих против введения QR-кодов федеральным законом. Более семи тыс. из них верифицированы и переданы в Госсобрание республики, сообщает 14 декабря корреспондент ИА REGNUM.

QR-код Дарья Драй © ИА REGNUM

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Подписи принёс на заседание Госсобрания региона, где обсуждался законопроект о QR-кодах, председатель регионального отделения КПРФ, вице-спикер регионального парламента Виктор Губарев. Он заверил, что это действительные подписи, с указанием фамилий, имён, отчеств и адресов людей.

«Мы за то, чтобы ещё убедительнее работать с населением, призывать вакцинироваться, но не заставлять, не принуждать, тем более не увольнять с работы. Эти меры во многом носили хаотичный и вынужденный характер. Новый правовой режим повышенной готовности сопровождается различными вариантами ограничений прав и свобод граждан, включая базовые: право на труд, свободу передвижения, сохранение медицинской тайны, обработку персональных данных, свободный доступ к организациям культуры, образования, здравоохранения. Вызывает вопросы обоснованность применения указанных мер», — отметил Виктор Губарев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 14 декабря на сессии Госсобрания республики большинство депутатов поддержали инициативу ввести пропускной режим по QR-кодам по всей стране. Региональный парламент направит в Госдуму положительный отзыв, несмотря на протестные голоса представителей двух партий и около 7 тыс. подписей якутян, несогласных с этим законопроектом.