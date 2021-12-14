Париж, 14 декабря, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Рассмотрение 55 заявок на включение объектов нематериального наследия в списки охраняемых начал межправительственный комитет ЮНЕСКО. Об этом 14 декабря сообщили журналистам в штаб-квартире организации в Париже.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮНЕСКО

Совещание о включении объектов в список охраны пройдёт в режиме онлайн и продлится до 18 декабря. Всего членами комитета будет рассмотрено 55 заявок, из них 45 заявок подано на включение в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Кроме того, пять заявок было направлено в список наследия, которому требуется срочная охрана и ещё пять — на включение в реестр передового опыта по сохранению нематериального культурного наследия.

В настоящее время в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества включены 492 элемента. Ещё 67 элементов включены в список объектов нематериального культурного наследия, которым требуется срочная охрана. В реестр передового опыта по сохранению нематериального культурного наследия на сегодняшний день включены 25 проектов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ЮНЕСКО положительно оценила документ, подготовленный правительством Венесуэлы для признания фестиваля барабанов Сан-Хуана (Tambores de San Juan) нематериальным культурным наследием человечества.