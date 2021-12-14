Волгодонск, Ростовская область, 14 декабря, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Ростовской области вынесли приговор ушедшему незадолго до суда в отставку главе администрации Волгодонска Виктору Мельникову. Бывший чиновник признан виновным в подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что в 2017 году по указанию Мельникова директор МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» подписал акты о приёмке фактически невыполненных работ по госконтрактам на ремонт трёх автодорог общего назначения в Волгодонске. Бюджету был причинён крупный ущерб.

Суд назначил бывшему главе администрации Волгодонска два года лишения свободы условно.

ИА REGNUM сообщало, что Виктор Мельников подал в отставку 2 декабря. Чиновник аргументировал своё решение состоянием здоровья.