Екатеринбург, 14 декабря, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Екатеринбурге представили два проекта по реконструкции улицы Вайнера. Произошло это 13 декабря на открытом заседании Совета по развитию рекреационных и общественных пространств.

Алексей Колчин ИА REGNUM Улица Вайнера

Свои разработки на заседании представили сообщество архитекторов «Открытый консоциум» и компания «Старт». По мнению представителей «Консоциума» у улицы есть три основные проблемы: «склад лавочек», визуальный шум и неблагоприятные гости. В обществе решили вернуть улице исторический облик. Кроме того, здесь появится больше зелени, а улицу оригинально замостят плиткой. Также планируется появление стелу между ТЦ «Пассаж» и «Красным леопардом»

Архитектурное бюро «Старт», наоборот, предлагает уйти от исторического облика улицы. Здесь намерены построить ее в соответствии с современными реалиями. В компании предлагают заменить освещение и добавить зелени. Оба проекта предполагают появление наземного перехода через улицу Малышева.

Победителей конкурса назовут 23 декабря после онлайн-обсуждения. В конкурсе принимают участие три проекта.