Самара, , 08:25 — REGNUM Новогодние утренники в школах и детсадах Самарской области родители смогут посетить, если мероприятия будут проходить в рамках одной группы, без перемешивания потоков. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Новогодний утренник Novorosinform.org

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Помимо этого, зайти в школу или детский сад можно будет лишь привитым гражданам (при предъявлении соответствующего документа либо QR-кода) и при соблюдении всех санитарных норм.

«Попрошу организовать эту работу с учетом рекомендаций Роспотребнадзора», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрий Азарова.

Отмечается, что на заседании областного оперативного штаба был рассмотрен вопрос о возможности снятия ограничений в части работы заведений общепита в ночное время.

«Однако риски нового подъема заболеваемости в регионе, с точки зрения специалистов Роспотребнадзора, пока велики. К рассмотрению этого вопроса штаб вернется позднее, проанализировав развитие текущей эпидситуации и данные за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что более 2,3 тысячи человек с COVID-19 находится на лечении в стационарах Самарской области.