Кызыл, 14 декабря, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В Туве по результатам процессуальной проверки по факту гибели работника горно-обогатительного предприятия в результате обрушения породы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило региональное управление СКР.

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«По данным следствия, 11 декабря 2021 года около 18:00 на подземном руднике Кызыл-Таштыгского полиметаллического месторождения во время закладки проходческого забоя взрывчаткой произошло обрушение горной породы, в результате которого на месте от полученных телесных повреждений скончался 24-летний работник предприятия», — уточнили в ведомстве.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время для установления причины смерти погибшего работника проводится судебно-медицинская экспертиза, проведён осмотр места происшествия, изъята документация, касающаяся организации, а также охраны и безопасности труда.